Минск, 7 ноября, 2020, 16:34 — ИА Регнум. «Позорищем» и «издевательством над демократией» можно назвать выборы в США, итоги которых до сих пор не подведены. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 7 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы сотрудников СМИ после посещения Белорусской АЭС.

President.gov.by Александр Лукашенко

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«Оплот демократии (в США — прим. ИА REGNUM)… — подчеркнул глава государства. — Вы посмотрите, что творится с этими выборами».

По его словам, то, что происходит в США в настоящее время, «позорище, издевательство над этой демократией».

Лукашенко также напомнил, что ряд западных стран призвали к повторному голосованию в Белоруссии. Он отметил, что посмотрит, как представители этих же стран отреагируют на ситуацию в США, и потребуют от Вашингтона проведения нового голосования.

Как передавало ИА REGNUM, 5 ноября посол Белоруссии в Австрии Андрей Дапкюнас на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил, что Минск выразил «глубокое сожаление» по факту использования ОБСЕ Московского механизма и опубликованного организацией доклада с рекомендациями провести новые президентские выборы.

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