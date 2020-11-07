Минск, 7 ноября, 2020, 16:04 — ИА Регнум. Принять новую Конституцию и жить дальше «без ломки и катастроф» пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 ноября в ходе посещения Белорусской АЭС, сообщает БелТА.

President.gov.by Александр Лукашенко во время посещения БелАЭС, 7 ноября 2020 года

«Новую Конституцию мы примем, жизнь у нас будет двигаться вперед. Но без всякой ломки и катастроф — белорусам это не надо», — заявил он.

По словам Лукашенко, работа над основным законом республики длится уже не первый год. Белорусскому лидеру уже было представлено два проекта, которые он отклонил, так как они были «слишком мягкими» и не отвечали запросам общества. Президент Белоруссии рассказал, что предложил, чтоб изменения в Конституцию были радикальнее «и мы подошли к третьему варианту».

«Никакой Путин, никакая Россия меня не толкали к этому. Мы работаем над новой Конституцией уже три или четыре года. Кто нас куда толкал? Они никогда не вмешивались в наши дела. Лукашенко никто никуда не толкал за четверть века и никуда не толкнет, и это все должны прекрасно понимать», — заявил Лукашенко.

Лукашенко отметил, что для обсуждения изменений в Конституцию в стране были организованы диалоговые площадки, чтоб люди могли внести свои предложения, «а мы почувствовали, чем живет народ».

Президент Белоруссии рассказал, что на данный момент в стране формируется план дальнейших действий, происходит сбор информации, по завершении которого к Всебелорусскому народному собранию, информация будет обсуждена с экспертами.

«И уже должны быть наметки нового проекта Конституции. Но для этого надо создать новую рабочую группу специалистов, что я сейчас и делаю», — отметил он.

По словам Лукашенко основной закон не напишешь на улице и в СИЗО, так как это «сложнейший документ», который должны «сотворить специалисты», которым нужен «заказ от нашего общества», то есть «те проблемы», которые поднимаются «снизу». Белорусский лидер также подчеркнул, что основной закон будет таким, как решат люди.

«Никакой фальсификации. Какую Конституцию примет народ, такой будут и наша жизнь, и наша власть», — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко оценил выборы президента США, назвав их позорищем и издевательством над декомратией.

Напомним, 6 ноября Европейский Союз ввел санкции в отношении белорусского президента Александра Лукашенко, а также — четырнадцати белорусских чиновников. В свою очередь в Министерстве иностранных дел Белоруссии заявили, что санкции ЕС не останутся без ответа.