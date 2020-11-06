Минск, , 20:01 — REGNUM Расширение Евросоюзом санкций в отношении официального Минска не останется без ответа. Об этом 6 ноября заявило министерство иностранных дел Белоруссии.

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Пока не ясно, как скоро появится ответная реакция руководства постсоветской республики, и в чём она будет заключаться. МИД Белоруссии заверяет, что затягивать с ответным шагом не будет.

Поводом стало принятое 6 ноября решение Совета Евросоюза о расширении санкционного списка на 15 персон. В него включены Александр Лукашенко, которого в ЕС не считают легитимным президентом постсоветской республики.

В «чёрный список» Евросоюза включены также старший сын «последнего диктатора Европы» — байкер и помощник президента Белоруссии по национальной безопасности Виктор Лукашенко, глава президентской администрации Игорь Сергеенко, председатели КГБ Иван Тертель, Госкомитета судебных экспертиз Алексей Волков, Следственного комитета Иван Носкевич и два его зама — Сергей Аземша и Андрей Смаль, руководитель президентского оперативно-аналитического центра Андрей Павлюченко, начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Роман Мельник, командир спецподразделения КГБ «Альфа» Сергей Зубков, пресс-секретарь президента — жена начальника государственной «Белтелерадиокомпании» Наталья Эйсмонт, бывший глава президентской молодёжной организации БРСМ — замминистра информации Игорь Бузовский, председатель Конституционного суда Пётр Миклашевич, а также известный по «делу вагнеровцев» бывший министр обороны и бывший госсекретарь Совбеза Андрей Равков.

Все фигуранты «чёрного списка» ЕС признаны причастными к нарушениям законов Белоруссии и её международных обязательств. В частности, фигуранты обвиняются в фальсификациях выборов, дезинформации белоруской общественности и мирового сообщества, соучастии в систематических и грубых нарушениях прав человека, политических репрессиях.

Напомним, почти все фигуранты «чёрного списка» ЕС отметились в скандальном «деле регнумовцев». Тогда официальная Москва не только не ввела санкции, но даже помогла властям Белоруссии расправиться белорусскими журналистами, критически оценивавшими политику «белорусизации» и прочие проявления русофобии, а также «разворот на Запад» другой части Союзного государства.

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Минск ожидает от Москвы солидарности в применении ответных санкций к ЕС и США. Напомним, в 2014 году Минск не только не солидаризировался в аналогичной ситуации с Москвой, но поддержал врагов России, создав «белорусский продовольственный офшор» и нарастив всестороннюю помощь киевским мятежникам.

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