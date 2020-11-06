Вашингтон, 6 ноября, 2020, 10:51 — ИА Регнум. Республиканская партия добилась впечатляющих успехов на выборах в Конгресс США. Об этом в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил действующий президент страны Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

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Глава Белого дома подчеркнул, что республиканцы сохранили большинство в Сенате. Кроме того, не только не потеряли ни одного места в Палате представителей, но и даже нарастили своё присутствие.

«Мы сохранили Сенат, несмотря на то, что нам надо было защитить в два раза больше мест, чем демократам», — с гордостью отметил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в США состоялись выборы президента страны. Борьбу за высший руководящий пост вели действующий глава государства, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и бывший вице-президент, кандидат от демократов Джозеф Байден. Официальных данных об итогах голосования пока нет, подсчёт голосов продолжается.

Также в этот день состоялись выборы 435 членов Палаты представителей и была переизбрана треть Сената Конгресса США.