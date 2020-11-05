Филадельфия, США, 5 ноября, 2020, 23:12 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп лидирует по результату подсчета 98% голосов в Джорджии — у него 49,5%, у кандидата от демократов Джо Байдена 48,5%, 5 ноября сообщает агентство Reuters.

Max Goldberg Дональд Трамп

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Также Трамп сохраняет лидерство в Пенсильвании (50,3% против 48,4% у Байдена после подсчета 92% бюллетеней) и в Северной Каролине (50,0% против 48,6% у Байдена после подсчета 95% бюллетеней).

Байден лидирует в Аризоне (50,5% против 48,1% у Трампа после подсчета 85% бюллетеней) и Неваде (49,5% против 48,5% у Трампа после подсчета 87% бюллетеней).

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