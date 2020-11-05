Лас-Вегас, США, 5 ноября, 2020, 22:19 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден укрепил лидерство в штате Невада после нового обновления подсчета голосов.

Gage Skidmore Джо Байден

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После подсчета 87% бюллетеней Байден лидирует с 49,5% голосов против 48,5% голосов у действующего президента США Дональда Трампа.

Ранее предвыборный штаб Трампа потребовал остановить подсчет в Неваде из-за обнаруженных нарушений, однако решения об остановке или пересчете пока не было.

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