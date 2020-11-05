Вашингтон, 5 ноября, 2020, 20:30 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп потребовал «остановить мошенничество» во время подсчета голосов на президентских выборах.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Остановите мошенничество!» — написал Трамп 5 ноября в Twitter.

Ранее Трамп написал, что республиканцы будут оспаривать результаты во всех штатах, где было объявлено о победе кандидата от демократов Джо Байдена.

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