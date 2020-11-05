Нью-Йорк, США, 5 ноября, 2020, 19:13 — ИА Регнум. Основные индексы Уолл-стрит выросли на открытии сессии 5 ноября, несмотря на продолжающийся хаос с подсчетом голосов на выборах президента США.

Arnoldius Нью-йоркская фондовая биржа

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На открытии торгов индекс Dow Jones вырос на 235,71 пункта (0,85%), до 28 083,37 пункта, индекс S&P 500 вырос на 42,30 пункта (1,23%), до 3485,74 пункта, индекс Nasdaq вырос на 225,55 пункта (1,95%), до 11 816,33 пункта.

В настоящий момент лидер президентской гонки не определен в пяти штатах — Неваде, Джорджии, Северной Каролине, Пенсильвании, Аляске. Еще в трех штатах — Аризоне, Мичигане и Висконсине — штаб президента Дональда Трампа намерен добиться пересчета голосов.

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