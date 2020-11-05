Вашингтон, 5 ноября, 2020, 18:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 5 ноября написал в Twitter требование остановить подсчет голосов и заявил, что пришедшие после дня выборов бюллетени «не будут подсчитаны».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Любой голос, пришедший после дня выборов, не будет подсчитан!» — написал Трамп.

Законы ряда штатов, в том числе «спорных» Невады, Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролины, позволяют принимать бюллетени почтового голосования несколько дней после выборов, если они были отправлены до 2 ноября включительно.

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