Лас-Вегас, США, 5 ноября, 2020, 17:36 — ИА Регнум. Штаб президента США Дональда Трампа намерен оспаривать результаты выборов в Неваде, 5 ноября передает Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Команда действующего президента заявила, что как минимум 10 000 голосов в Неваде были приняты от избирателей, которые уже не проживают в штате. Для Невады с малым числом зарегистрированных избирателей и малым разрывом между кандидатами это существенно.

В Неваде после подсчета 86% бюллетеней лидирует Джо Байден с 49,3% голосов, у Дональда Трампа — 48,7%. Результат ожидается 5 ноября в 9:00 по местному времени (19:00 мск).

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