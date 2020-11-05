Вашингтон, , 17:31 — REGNUM К настоящему моменту в восьми штатах ещё не опреден победитель на выборах президента США — подсчет голосов ещё продолжается и не выявил лидера, либо результат подсчета является спорным.

Кандидат от демократов Джо Байден имеет небольшое преимущество над действующим президентом Дональдом Трампом с 243 голосами выборщиков против 214. Победитель должен получить 270 голосов.

На Аляске Трамп лидирует с 62,9% против 33% у Байдена, однако, по информации Edison Research, подсчитано только Тем не менее было подсчитано только 56% ожидаемых голосов избирателей.

В штате Аризона Байден лидирует с 50,5% голосов против 48,1% у Трампа. Подсчитано 86% голосов. В штате «преждевременно» объявили победу Байдена, но на самом деле подсчет ещё не выявил однозначного лидера.

В Неваде после подсчета 86% лидирует Байден с 49,3% голосов, у Дональда Трампа — 48,7%. Результат, прежде всего подсчет почтовых бюллетеней, ожидается 5 ноября в 9:00 по местному времени (19:00 мск).

В Северной Каролине подсчитано 95% ожидаемых голосов. Трамп лидирует с 50,1% против 48,7% у Байдена. Окончательный результат будет известен только на следующей неделе, так как закон штата разрешает подсчет «поздних» почтовых бюллетеней.

В Джорджии после подсчета 96% бюллетеней Трамп набирает 49,6% голосов, Байден — 49,2%. Окончательный результат выборов ожидается 5 ноября до 20:00 мск.

В Пенсильвании после подсчета 88% бюллетеней Трамп обгоняет Байдена с 50,8% против 47,9% голосов. По закону штата почтовые бюллетени могут приниматься до трех дней после выборов, если они были отправлены до 2 ноября включительно.

Наконец, Мичиган и Висконсин уже объявили о победе Байдена, в Висконсине — с перевесом около 0,6%, в Мичигане — 2,8%. Однако оба штата привлекли внимание штаба Трампа из-за возможных «вбросов», и результат может быть пересчитан.

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