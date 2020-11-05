Москва, 5 ноября, 2020, 17:10 — ИА Регнум. Массовые нарушения на выборах президента США служат индикатором реальной политической борьбы. Об этом 5 ноября заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».

Todayifoundout.com Республиканская и Демократическая партии США

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"Нам была продемонстрирована самая суть понятия «демократия». Когда речь идёт о схватке двух представителей одной команды, то это может быть безупречно красивый и абсолютной честный спектакль», — заявил Хазин.

«Когда же речь идёт о том, что появляется человек из другой команды, то правила начинают нарушаться направо и налево. Красота кончается», — указал он.