Москва, 5 ноября, 2020, 17:06 — ИА Регнум. Масштаб фальсификаций на выборах в США превзошёл все ожидания. Об этом 5 ноября заявил политолог Николай Стариков на телеканале «Россия 24».

Уильям Хогарт. Выборы. 1755

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«Такое ощущение, что мы видим американскую свежую экранизацию «Мёртвых душ» Гоголя, с поправкой на американскую реальность. И мне кажется, что подобные вещи дают нам основание говорить о мировом кризисе демократии в том виде, в каком Соединённые Штаты навязывали её всему миру, в том числе, кстати, и нам тоже», — заявил Стариков.

По его словам, за последнее время всё сложнее становится приводить в пример какие-либо выборы, которые в итоге привели бы к процветанию и стабильности в западном мире.

«Вот всё время какая-то нестабильность от этого, попытки государственного переворота, как в Белоруссии, погромы, как в Киргизии, массовые протесты в европейских государствах», — отметил Стариков.

«Сейчас мы присутствуем при определённой, может быть, смене вех, а то и может быть даже эпох. Мы просто пока не знаем, что там наступает», — указал он.