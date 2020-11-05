Москва, 5 ноября, 2020, 16:58 — ИА Регнум. У президента США Дональда Трампа есть ещё несколько месяцев после объявления результатов выборов, чтобы повернуть при необходимости ситуацию в свою пользу. Об этом 5 ноября заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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«Даже если сейчас будет объявлен победителем Байден, у Трампа есть все основания и возможности, в том числе административный ресурс пресловутый, для того чтобы макнуть демократов в грязь таким невообразимым образом, что они не отмоются, возможно, несколько президентских сроков», — заявил Мухин.

«Я думаю, что республиканцы воспользуются такими чрезвычайно удачно сложившимися обстоятельствами, как чудовищная досрочка, голосование по почте и сопутствующие нарушения, которые, я уверен, будучи взятыми на карандаш командой Трампа, который совершенно не собирается покидать Белый дом», — указал он.