Москва, 5 ноября, 2020, 16:43 — ИА Регнум. Положение президента США Дональда Трампа пока что не выглядит сколько-нибудь пошатнувшимся. Об этом 5 ноября заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».

Gage Skidmore Дональд Трамп

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«Я вообще не вижу для него никаких проблем. Он не покидает Белый дом по крайней мере до января. У него есть ещё три месяца, есть Верховный суд, который относится к нему более лояльно», — заявил Хазин.

«В этом смысле, я думаю, что есть все возможности», — указал он.

Он отметил, что на выборах было выявлено огромное число нарушений.

«Мы видели уже столько кадров, как комиссия, которая занимается просмотром бюллетеней… она сидит за стеклом, наблюдатели отдельно, и это стекло изнутри заклеивается бумагой. Находятся данные про избирателей 1900 года рождения, 1902 года рождения, которые прислали письма. И говорили они, как мы знаем, все как один за Байдена. На самом деле вся эта картинка выглядит чрезвычайно подозрительно» — отметил Хазин.