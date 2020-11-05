Минск, 5 ноября, 2020, 15:43 — ИА Регнум. Призыв Польши о приглашении иностранных врачей, включая белорусских медиков, бороться в стране с COVID-19, прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил об этом 5 ноября на совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций, его слова приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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Как напомнил белорусский лидер, несколько дней назад в Польше сообщили о намерении приглашать к себе врачей из-за других стран, включая Белоруссию, для того, чтобы наладить у себя борьбу с коронавирусной инфекцией.

«Вот и вся сказка о красивой жизни. Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом», — сказал Лукашенко.

При этом он предупредил — в Белоруссии нет «лишних врачей».

«Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал — назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал», — добавил белорусский лидер, уточнив, что это не угроза, а приказ для правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о приверженности выбранной ранее тактике борьбы с распространением коронавируса, которая не предусматривает тотальных ограничительных мер.