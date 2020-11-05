Минск, , 14:23 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о приверженности выбранной ранее тактике борьбы с распространением коронавируса, которая не предусматривает тотальных ограничительных мер.

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«Убедительно вас прошу, без всяких инсинуаций, без паники. У нас нет повода для паники, абсолютно нет! Всем окажем необходимую помощь», — сказал Лукашенко на совещании с чиновниками.

Белорусский лидер обратил внимание на то, что опыт реагирования в условиях пандемии, когда весной не вводились всеобщий жесткий карантин и комендантский час, «на устах всех здравомыслящих людей в мире».

Как сообщало ИА REGNUM, против того, чтобы из-за пандемии коронавируса были закрыты храмы в Белоруссии, высказался президент республики Александр Лукашенко. Лукашенко отметил, что храмы не закрывались в Белоруссии даже в такие тяжёлые времена, как война и уточнил, что власти республики не будут этого делать никогда.

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