Москва, 5 ноября, 2020, 14:58 — ИА Регнум. США исчерпали тот ресурс, который позволил им вырваться вперед в 1990-е годы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 ноября заявил эксперт Изборского клуба Сергей Черняховский. Так он прокомментировал ту ситуацию, которая сложилась в настоящее время в США.

Иван Шилов ИА REGNUM Статуя Свободы

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"Дело в том, что мы рассматриваем США как некого мощного гиганта, а то, что происходит сейчас, воспринимаем как некую неожиданность, — сказал Черняховский. — Но на самом деле если мы сравним, что было в США в 1960—1970-е годы, и то отчаяние, которое царило тогда в американских элитах, с тем, что происходит сейчас, то станет ясно что происходящее сегодня — это продолжение того, что происходило тогда. И в плане разгула насилия, и в плане раскола страны, и в плане состояния, при котором Картер в 1979 году, обращаясь к нации, говорил о том, что больше нет надежды на лучшее и сама американская мечта утратила свое значение, утратила всякий смысл, и дальше будет хуже».

Как подчеркнул Черняховский, то, что США вырвались вперед в 1990-е годы, было результатом политики выкачивания ресурсов из стран Восточного блока. Но этот ресурс оказался исчерпан и использован. Поэтому, как пояснил эксперт, возможно, есть смысл задуматься о закономерной обреченности американской модели развития.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Черняховский рассказал, как будет разворачиваться политический процесс в США в ближайшее время.