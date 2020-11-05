Москва, 5 ноября, 2020, 13:01 — ИА Регнум. Встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, в ходе которой будет проведено обсуждение развития данного региона, проведет 5 ноября президент России Владимир Путин. Об этом 5 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Дюмин

«Он (Путин) примет тульского губернатора Дюмина», — заявил пресс-секретарь.

Также он добавил, что глава региона традиционно доложит о том, как живет возглавляемая им область — ее главные точки развития, проблемы и так далее.

Кроме того, Песков рассказал, что на 5 ноября у главы российского государства также намечен ряд внутренних совещаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока продолжается подсчёт голосов на выборах главы Белого дома, администрация президента России предпочитает воздержаться от комментариев итогов избирательной кампании.