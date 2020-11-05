Санкт-Петербург, 5 ноября, 2020, 12:51 — ИА Регнум. К 5 ноября в стационарах Петербурга, перепрофилированных на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, оставалось свободными чуть более 9% коек. При этом за последние сутки в больницы с COVID-19 госпитализированы 675 человек, в то время как выписаны из больниц 499 человек. Такие данные сообщили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Койка для больного COVID-19

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Напомним, что еще 3 ноября во время встречи с президентом РФ губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял о том, что в городе занято 80% специализированных коек.

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Пациентов с COVID-19 в Петербурге сейчас принимают 18 городских и федеральных стационаров, в них развернуты 8653 койки, свободно 803 койки (9,2%). Тем временем за минувшие сутки зафиксировано 1093 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Уже двое суток подряд число заразившихся составляет более 1000 человек в день.

«Ежедневно госпитализируется более 600 пациентов», — сказал вице-губернатор Олег Эргашев, курирующий городское здравоохранение.

В связи с этим еще три стационара, занимавшихся многопрофильной медицинской помощью, переходят на лечение пациентов с коронавирусом.