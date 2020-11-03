Санкт-Петербург, , 18:47 — REGNUM В Петербурге занято 80% коек, предназначенных для коронавирусных пациентов. Это стало предметом обсуждения президента Владимира Путина и губернатора Петербурга Александра Беглова во время визита главы государства в Северную столицу 3 ноября.

Владимир Путин и Александр Беглов Kremlin.ru

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В начале встречи Беглов отчитался о том, что в городе к этому моменту коронавирусной инфекцией «заболело порядка 64 тысяч человек», при этом число выявленных случаев уже превышает 900 в сутки. Накануне Беглов назвал ситуацию «критической», сегодня же при президенте заявил, что она «не критическая».

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Губернатор Санкт-Петербурга добавил, что в городе развернуто 7913 коек для пациентов c COVID-19, занято почти 80% из них.

«То есть резерв еще есть», — сделал вывод Владимир Путин.

Александр Беглов подтвердил, что резерв есть, кроме того, мощности городского здравоохранения и опыт первой волны пандемии позволяют увеличить число коек до 12 тысяч.

«Плюс нам помог Газпром, хотел бы сказать слова благодарности, он безвозмездно на время передал «Ленэкспо», мы там разместили дополнительно, временно 2,5 тысячи коек», — сказал губернатор.

«Помните, мы с вами в начале еще говорили. У вас были планы — я сказал: нужно утроить. Так и получилось», — напомнил Владимир Путин.

«Так и получилось, спасибо большое, мы это сделали, — отозвался Беглов. — Мы тогда по вашему совету, когда сказали, что временные госпитали — это хорошо, но нужно думать о стационарах, мы так и сделали. В июне получили небольшую передышку и заложили четыре стационара-трансформера».

Стационары откроются в декабре 2020 года и позволят развернуть еще 1200 инфекционных коек.

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За понедельник, 2 ноября, в Петербурге зафиксировано 944 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 59 человек. Обе цифры стали абсолютным рекордом для города за всё время пандемии.

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