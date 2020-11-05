Санкт-Петербург, 5 ноября, 2020, 12:34 — ИА Регнум. Дополнительные коечные мощности для лечения больных COVID-19 разворачиваются в Петербурге на фоне продолжающего роста заболеваемости. Как сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, в дополнение к Мариинской больнице, начавшей прием пациентов с ковидом в четверг, 5 ноября, к борьбе с эпидемией 6 ноября подключится один федеральный стационар, а с 10 ноября — еще одна крупная городская больница №2.

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинская больница

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По данным Смольного, в настоящее время пациентов с COVID-19 в Петербурге принимают 18 стационаров, в которых развернуты 8653 койки, из которых свободны 803 койки (9%).

Вице-губернатор охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в Петербурге как «напряженную».

"В последние дни ежесуточная заболеваемость превышала тысячу человек. Ежедневно госпитализируется более 600 пациентов, — сказал Олег Эргашев. — В ближайшие дни мы увеличиваем коечные мощности для оказания медицинской помощи заболевшим».

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Как уже сообщалось, в Мариинской больнице на Литейном проспекте развернуты 586 инфекционных и 42 реанимационные койки. В больнице также пока сохраняются 152 койки для оказания плановой высокотехнологичной медицинской помощи.

С пятницы, 6 ноября, пациентов с коронавирусом вновь начнет принимать Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л. Г. Соколова (ФМБА), уже боровшийся с ковидом во время первой волны пандемии. Теперь там подготовлены 300 специализированных коек.

С 10 ноября 900 коек предоставит таким пациентам Городская многопрофильная больница № 2 в Озерках.

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За последние сутки выявлено 1093 новых случая заболевания, госпитализированы 675 человек, выписаны из больниц 499 человек.