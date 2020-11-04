Вашингтон, 4 ноября, 2020, 22:50 — ИА Регнум. Адвокат президента США Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани заявил в Twitter о «масштабном подлоге» в ходе подсчета голосов в Филадельфии.

(сс) Phil Roeder Выборы в США

«Направляюсь в Филадельфию с командой юристов. Масштабный подлог» , — сообщил Джулиани.

Как сообщало ИА REGNUM, штаб Трампа ранее уже потребовал пересчета голосов в Висконсине и Мичигане, где предварительно победил Джо Байден.

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