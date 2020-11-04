Вашингтон, 4 ноября, 2020, 22:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заручился поддержкой одного выборщика в штате Мэн. Об этом 4 ноября сообщает Associated Press.

The White House Дональд Трамп

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По данным агентства, глава Белого дома одержал победу в одном из двух избирательных округов штата, поэтому получает голос одного из четырех выборщиков. Остальные голоса уходят в копилку кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Напомним, в 1972 году в штате Мэн было введено правило, согласно котором два голоса выборщиков из четырех отходят тому кандидату, за которого проголосовали большинство жителей региона. Остальные два голоса распределяются в соответствии с результатами в двух избирательных округах штата.