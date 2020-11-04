Нью-Йорк, США, 4 ноября, 2020, 20:35 — ИА Регнум. Участие в голосовании в городе Нью-Йорк приняли огромное число избирателей. Об этом, как передает телекомпания СNN, заявил 4 ноября мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

(сс) Vladimir Машины полиции на улице Нью-Йорка в день выборов президента США

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По его словам, общее число проголосовавших в городе составляет 2,3 млн человек, из них на участки пришли около 1,2 млн жителей.

«Прошли чистые и честные выборы… — отметил он. — Выборы прошли очень гладко».

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава США Дональд Трамп потерял лидерство в ходе предварительного подсчета голосов в Мичигане и Висконсине.

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