Москва, 4 ноября, 2020, 16:24 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил граждан страны с Днём народного единства. Слова поздравления глава государства адресовал жителям России на встрече с представителями традиционных конфессий.

ИА REGNUM Владимир Путин

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"Прежде всего, конечно, хочу поздравить вас и всех граждан России, нашей большой, многонациональной страны, с Днём народного единства», — сказал российский лидер на встрече.

Путин напомнил, что праздник приурочен к героическим событиям начала XVII века, когда российский народ положил конец трагедии Смутного времени.

«Среди тех, кто поднялся против внутренних распрей и унижения своей страны, были представители самых разных национальностей и вероисповеданий», — подчеркнул президент.

Такой великий гражданский подвиг совершают люди, преданные Отчизне, резюмировал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в День народного единства президент России Владимир Путин принял участие в возложении цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, находящемуся на Красной площади в Москве.

Отметим, большинство жителей России (68%) высказались в пользу того, что стране нужен праздник День народного единства, отмечаемый 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ). 24% высказались против данного праздника, при этом отмечается, что доля таких респондентов не меняется с 2013 года.

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