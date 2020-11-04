Москва, , 13:14 — REGNUM В День народного единства президент России Владимир Путин принял участие в возложении цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, находящемуся на Красной площади в Москве. Об этом 4 ноября сообщает телеканал «Россия 24».

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Также указывается, что в церемонии цветов вместе с главой российского государства принимали участие представители молодежных организаций страны.

Кроме того, уточняется, что также в День народного единства, российский лидер приедет с визитом в Музей археологии Чудова монастыря, построенный на месте демонтированного в 2016 году 14-го корпуса Московского Кремля. Помимо этого, президенту РФ представят обновленный колокольный звон курантов Спасской башни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных опроса фонда «Общественное мнение» стало известно, что большинство жителей России (68%) высказались в пользу того, что стране нужен праздник День народного единства, отмечаемый 4 ноября.