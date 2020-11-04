Москва, 4 ноября, 2020, 15:46 — ИА Регнум. Межнациональный и межрелигиозный мир для такой огромной страны, как Россия, является основой основ. Об этом 4 ноября заявил президент РФ Владимир Путин во время открытия им встречи с представителями религиозных конфессий.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия отмечает День народного единства — все новости»

По словам российского лидера, в настоящее время в мире происходят перемены глубочайшие перемены и традиционные ценности сталкиваются с серьезными вызовами.

Также он отметил, что «сложнейшие, крайне чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений», на данный момент порой становятся предметом спекуляций и нечистоплотных игр геополитического уровня.

«Для нашей огромной, большой страны, межнациональный и межрелигиозный мир — это основа основ, эта сфера нуждается в постоянном внимании всех органов власти, гражданского общества, средств массовой информации», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в День народного единства президент России Владимир Путин принял участие в возложении цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, находящемуся на Красной площади в Москве.