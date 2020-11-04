Минск, 4 ноября, 2020, 13:57 — ИА Регнум. В Белоруссии по состоянию на 4 ноября выявили 102 313 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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На текущий момент в республике выздоровел 88 701 ранее инфицированный. 995 человек скончались.

В период пандемии в республике провели 2 573 132 тестирования на SARS-CoV-2.

Суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Белоруссии составил 984 случая, три человека скончались, 716 человек выздоровели. За сутки в Белоруссии провели 25 274 теста на коронавирусную инфекцию.

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