Минск, , 09:04 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что на первом этапе Минск намерен закупить у России 100 тыс. доз вакцины от коронавируса.

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«На первом этапе, я думаю, мы начнём где-то с 100 тыс. доз и будем потихоньку наращивать закупки», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, стоимость вакцины зависит от того, будет ли Минск закупать готовый препарат или приобретать его компоненты и производить вакцину самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, работы над выпуском вакцины от нового коронавируса «Спутник V» в России ведут пять компаний — «Биннофарм», «Р-Фарм», «Биокад», «Генериум» и Центр им. Гамалеи.

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» — первая в мире. В России она проходит третью фазу клинических испытаний. Также в Новосибирске разработана ещё одна вакцина и готовится третья.

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