Москва, 4 ноября, 2020, 13:51 — ИА Регнум. С Днем народного единства, которое в России отмечают 4 ноября, поздравил жителей Москвы мэр российской столицы Сергей Собянин. Текст поздравительной телеграммы 4 ноября опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия отмечает День народного единства — все новости»

В поздравлении напоминается, что в ноябре 1612 года народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило российскую столицу от польских оккупантов.

При этом отмечается, что, несмотря на то, что с момента тех событий прошло более четырехсот лет, тогдашние драматические события являются для жителей России актуальным уроком истории.

«День народного единства пробуждает в нас чувство сопричастности к российской истории и великой культуре, которое объединяет миллионы людей по всему миру. Мы живем в многонациональной и многоконфессиональной стране, и мы едины. А единство является прочным фундаментом современного развития России и ее столицы», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в День народного единства президент России Владимир Путинпринял участие в возложении цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, находящемуся на Красной площади в Москве.