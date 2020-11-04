Вашингтон, 4 ноября, 2020, 12:46 — ИА Регнум. Сенатором США впервые в истории страны на выборах 4 ноября выбран трансгендер — 30-летняя Сара Макбрайд, представляющая американскую Демпартию. Об этом 4 ноября сообщает NBC News.

Rosemary Ketchum Трансгендеры

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Уточняется, что Макбрайд стала победительницей выборной гонки в Сенате американского штата Делавэр, и в результате этого оказалась первым и единственным сенатором в американской истории, являющимся открытым трансгендером, а также первым подобным высокопоставленным чиновником.

Также известно, что на выборах в штате Делавэр Макбрайд обошла представителя Республиканской партии США Стива Вашингтона и что вышедший на пенсию сенатор-демократ Харрис Макдауэлл поддержал трансгендера.

Отметим, Сара Макбрайд проходила практику в Белом доме в период, когда президентом США был Барак Обама, затем была пресс-секретарем фонда Human Rights Campaign.