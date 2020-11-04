Вашингтон, 4 ноября, 2020, 12:33 — ИА Регнум. Уверенность в том, что победу на выборах в США одержал кандидат от Демократической партии страны Джозеф Байден, выразили в выборном штабе данного кандидата. Об этом 4 ноября говорится в заявлении менеджера кампании кандидата в американские президенты от Демпартии Джен О'Мэлли-Диллон, опубликованном выборным штабом Байдена.

Digital Campaign Manager Doug Jones for Senate Джозеф Байден

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"Мы уверены, что, когда процесс будет завершен, Джозеф Байден будет следующим президентом США», — говорится в сообщении.

Также в нем заявляется, что в случае, если действующий президент США Дональд Трамп обратится в суд, «чтобы попытаться не допустить надлежащего подсчета голосов», Демпартия приготовила адвокатов, чтобы помешать ему это сделать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в выборном штабе Джозефа Байдена заявили, что заявления действующего президента США Дональда Трампа о прекращении подсчета голосов избирателей являются «возмутительными».