Москва, 4 ноября, 2020, 11:50 — ИА Регнум. Выборы президента США расколют страну, бумеранг цветных революций вернется в Штаты, считает лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

(сс) Becker1999 Протест против полицейского произвола после убийства Джорджа Флойда. Коламбус

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"Мне представляется, что после подведения окончательных итогов выборов там может быть очень горячо. И кто-то захочет использовать эти доморощенные «цветные технологии» у себя в США», — отметил Миронов в эфире телеканала «Россия 24».

По его мнению, Дональд Трамп и Джозеф Байден получат примерно по половине голосов избирателей.

Он также обратил внимание на прошедшие выборы в Конгресс США. Если республиканец Трамп победит, а конгресс будет демократический, то глава государства не сможет провести через них никакие решения, что станет проблемой для него на четыре года.