Вашингтон, 4 ноября, 2020, 11:10 — ИА Регнум. Президентство Дональда Трампа войдет в печальные страницы американской истории, считает конгрессмен, глава разведкомитета Палаты представителей Адам Шифф. Об этом Шифф пишет у себя в твиттере утром после выборов, 4 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

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"История не будет добра к Дональду Трампу. Потому что всякий раз, когда мы отступали от ценностей нашей нации, мы начинали сожалеть об этом. И это сожаление написано на всех страницах нашей истории», — размышляет конгрессмен.

Шифф метафорически выражает надежду на смену хозяина Белого дома, говоря, что, может быть, «в Вашингтоне уже полночь, но солнце снова взойдет». По его мнению, это случится очень скоро.

Результаты голосования пока продолжают обрабатываться.