Вашингтон, 4 ноября, 2020, 10:52 — ИА Регнум. Кандидаты в президенты США Джозеф Байден и Дональд Трамп получили 220 и 213 голосов выборщиков соответственно. 4 ноября об этом сообщает газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

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По данным издания, эта информация является актуальной по состоянию на 10:00 мск. Для победы на выборах кандидату требуется получить 270 голосов выборщиков. Для завершения подсчёта голосов может потребоваться несколько дней.

Чёткий лидер в выборной гонке ещё не определён в штатах Аризона, Невада, Висконсин, Мичиган, Джорджия, Пенсильвания, Калифорния, Оклахома, Гавайи и Аляска. Ранее оба кандидата заявили, что уверены в собственной победе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 ноября последние избирательные участки на президентских выборах в США закрылись в штате Аляска в 09:00 мск.