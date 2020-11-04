Вашингтон, 4 ноября, 2020, 10:50 — ИА Регнум. Выборному штабу действующего президента США Дональда Трампа удалось победить в тех американских штатах, в которых они не рассчитывали на победу. Об этом 4 ноября заявил американский лидер во время своего выступления, которое транслируется на его странице в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы США

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"Мы выиграли в штатах, в которых мы не должны были победить», — сказал Трамп.

Также он добавил, что его выборный штаб готовится к большому торжеству, так как миллионы жителей США отдали свои голоса за кандидатуру действующего главы государства.

«Расстроенные люди из стана оппонента пытаются лишить избирательных прав людей, проголосовавших за нас. Мы не потерпим этого», — отметил американский лидер.

Кроме того, он указал на то, что, по мнению Трампа, несмотря на его выигрыш в некоторых штатах, там вдруг пропадали необходимые для победы голоса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных данные издания The Washington Post стало известно, что действующий президент США Дональд Трамп догоняет на выборах президента страны кандидата от американской Демпартии Джозефа Байдена по числу выборщиков.