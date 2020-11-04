Баку готов остановить войну в Карабахе – Алиев
Баку, 4 ноября, 2020, 09:52 — ИА Регнум. О готовности Азербайджана остановить войну в Нагорном Карабахе заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете La Republica.
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Для этого Армения должна взять на себя обязательство по выводу войск из Карабаха, добавил лидер Азербайджана.
Алиев также отметил, что компромиссом Армении должно быть полное освобождение «всех оккупированных территорий в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и исполнением их основных принципов».
Президент Азербайджана также заявил, что Пашинян не делает такое заявление, что, по мнению Алиева, демонстрирует, что премьер-министр Армении не желает прекращения огня.
Напомним, ранее в министерстве обороны Армении сообщили о ситуации по всем направлениям фронта в Карабахе.
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