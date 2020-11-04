Вашингтон, 4 ноября, 2020, 09:14 — ИА Регнум. О своей уверенности в победе на выборах президента США заявил кандидат от американской Демократической партии Джо Байден 4 ноября в своем телеобращении к жителям страны.

(сс) Michael Stokes Джо Байден

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"Мы на пути к победе, но ещё нужно подождать», — заявил Байден.

Также кандидат от Демпартии указал, что результаты выборов могут появиться даже позже, чем утром 4 ноября, и уточнил, что о победителе голосования должны объявлять не он или его оппонент — действующий президент США Дональд Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее нынешний глава американского государства Дональд Трамп, который баллотируется на второй срок от американской Республиканской партии, сообщил, что вечером 4 ноября заявит о большой победе.