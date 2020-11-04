Берлин, 4 ноября, 2020, 07:20 — ИА Регнум. Европейский союз должен самостоятельно заботиться о своей безопасности независимо от исхода президентских выборов в США, заявил 3 ноября глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Хайко Маас

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По его словам, разница между действующим президентом США Дональдом Трампом и его соперником на выборах от Демократической партии Джо Байдена состоит в том, что первый выступает за принцип «Америка в первую очередь», а второй поддерживает более тесное международное сотрудничество.

«Я думаю, что мы не должны поддаваться иллюзиям и думать, что, если изберут Байдена, все снова будет хорошо», — сказал Маас.

Он добавил, что «Европе придется заботиться об интересах в области безопасности больше, чем это было в прошлом» независимо от того, кто станет президентом США.

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