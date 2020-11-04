Москва, 4 ноября, 2020, 06:22 — ИА Регнум. Объём средств государственной поддержки российского автопрома по линии Минпромторга России в 2021 году составит 17,5 млрд рублей, сообщили 4 ноября в пресс-службе ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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"Эти средства пойдут на программы льготного автокредитования, льготного лизинга и доступной аренды, субсидии на газомоторную технику, опережающие госзакупки автотранспорта и гранты ФРП (Фонда развития промышленности — ред.) на локализацию производства автокомпонентов», — объяснили в ведомстве.

Ранее в Минпромторге сообщали, что объём поддержки автопрома в 2020 году с учётом дополнительного финансирования из-за кризиса, связанного с эпидемиологическими ограничениями, составила 45,5 млрд рублей. При этом производство новых автомобилей по итогам первых девяти месяцев снизилось на 25%.

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