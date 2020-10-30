Москва, , 09:16 — REGNUM По итогам сентября 2020 года предприятия промышленной отрасли России нарастили объемы производства автомобилей. Об этом 29 октября сообщил директор департамента автомобильной промышленности Денис Пак в ходе совещания по автопрому с главой министерства Денисом Мантуровым.

По данным Пака, производство автомобилей в прошлом месяце выросло на 5,5%.

«Благодаря реализуемым мерам автопрома в настоящее время предприятия отрасли наращивают объемы производства. Если мы посмотрим — в сентябре рынок демонстрирует уверенный рост на 3,4%, производства на 5,5% — это сентябрь к сентябрю», — отметил Пак.

Он также выразил уверенность, что положительная динамика сохранится и в октябре текущего года.

«По октябрю тоже будет плюс, плюс несколько процентов», — сказал директор департамента автопромышленности.

При этом продажи новых машин в РФ за первые девять месяцев нынешнего года снизились на 13,6%, до 1,15 млн единиц. А вот производство авто за тот же срок снизилось на четверть (25%).

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в третьем квартале 2020 года продажи новых легковых машин и LCV (легкие коммерческие машины) в РФ составили 1,1 млн штук. Это на 13,9% меньше, чем год назад.

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