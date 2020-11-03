Вашингтон, 3 ноября, 2020, 22:45 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналистам, что больше него для негров из других президентов сделал только Авраам Линкольн, 3 ноября передает Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Афроамериканцы голосуют за меня, испано-американцы голосуют за меня» , — заявил Трамп в интервью журналистам.

Напомним, 3 ноября в США проходят выборы президента США, основными соперниками являются президент Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

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