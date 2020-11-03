Москва, 3 ноября, 2020, 14:39 — ИА Регнум. Протесты в США привели к тому, что радикалы теперь претендуют на политическую самостоятельность. Об этом 3 ноября заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев на телеканале «Россия 24».

Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США Беспорядки

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«Что делать с этим джинном из бутылки, которого сейчас выпустили, и который принимает не протестную форму, а политическую самостоятельность? Эти люди — левые и афроамериканцы — хотят играть большую политическую роль так, как они её понимают. Они накладывают уже свой отпечаток на то, как будет развиваться американское общество дальше, причём даже во внешнеполитической сфере», — заявил Васильев.