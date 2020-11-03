Москва, 3 ноября, 2020, 12:19 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР) могут иметь второе гражданство при решении задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности. Это следует из проекта поправок в закон о внешней разведке и ФСБ, сообщает издание «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание органов госбезопасности на Лубянке

Поправки уже одобрены депутатами Государственной думы и переданы на рассмотрение в Сенат. Согласно документу, военнослужащие, федеральные и гражданские служащие, сотрудники ФСБ и органов внешней разведки не могут иметь вид на жительство в другой стране.

Это требование не распространяется на сотрудников, которые решают оперативно-служебные или разведывательные задачи. Следовательно, вид на жительство не может стать основанием для увольнения сотрудника ФСБ, как это предусмотрено в действующем законодательстве.

Закон также снимает полный запрет на второе гражданство для сотрудников ФСБ и СВР. Запрет не будет распространяться на сотрудников, в отношении которых принято соответствующее решение руководства.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает сотрудникам ФСБ разглашать информацию о деятельности службы, которая составляет профессиональную тайну.

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