Москва, , 17:19 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который запрещает сотрудникам и бывшим служащим Федеральной службы безопасности (ФСБ) России разглашать информацию о деятельности службы, составляющую профессиональную тайну. Закон опубликован сегодня, 31 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Здание ФСБ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В законе сказано, что к профессиональной тайне относятся данные, не являющиеся государственной или иной охраняемой законом тайной, разглашение которых может «создать угрозу собственной безопасности органов ФСБ и (или) нанести ущерб их репутации».

В сопроводительных документах к закону также сказано, что все информационные материалы, которые касаются деятельности органов безопасности, и которые должны быть опубликованы, будут подлежать экспертной оценке в самих этих органах. Если материал не содержит профессиональную тайну, то он может быть опубликован.