Женева, Швейцария, 2 ноября, 2020, 22:28 — ИА Регнум. Протокол Всемирной организации здравоохранения «не требует тестирования» главы организации даже после его контакта с больным COVID-19, 2 ноября сообщает агентство Reuters.

(сс) UN Geneva Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус

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Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус ушел на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим COVID-19.

«Наши текущие протоколы не требуют его тестирования… Его обследование будет зависеть от появления симптомов» , — заявил главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

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