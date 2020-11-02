Париж, 2 ноября 2020, 22:17 — REGNUM Во Франции зафиксирован новый рекорд по числу COVID-19 за сутки — за последние 24 часа было выявлено 52 518 заболевших, 2 ноября сообщает Agence France-Presse.
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Днем ранее, 1 ноября, во Франции было выявлено 46 290 случаев коронавирусной инфекции. Общее число случаев составляет 1 466 433.
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом увеличилось более чем на 1000 человек и достигло четырехмесячного максимума в 25 143 пациентов.
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