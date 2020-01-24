Байден заступился за Фаучи, которого Трамп решил уволить
Вашингтон, 2 ноября, 2020, 19:15 — ИА Регнум. Кандидат в президенты от демократов Джо Байден заступился за главного инфекциониста США Энтони Фаучи, которого после выборов намерен уволить президент Дональд Трамп.
The White House
Доктор Энтони Фаучи на пресс-конференции Дональда Трампа. Март 2020
«Нам нужен президент, который на самом деле слушает таких экспертов, как доктор Фаучи», — заявил Байден.
Главу «Национального института здравоохранения» призвали уволить сторонники Трампа на предвыборном митинге. Трамп сказал сторонникам «подождать немного после выборов».
Читайте также:Трамп намекнул на увольнение главного инфекциониста США