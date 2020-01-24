Вашингтон, 2 ноября, 2020, 19:15 — ИА Регнум. Кандидат в президенты от демократов Джо Байден заступился за главного инфекциониста США Энтони Фаучи, которого после выборов намерен уволить президент Дональд Трамп.

The White House Доктор Энтони Фаучи на пресс-конференции Дональда Трампа. Март 2020

«Нам нужен президент, который на самом деле слушает таких экспертов, как доктор Фаучи» , — заявил Байден.

Главу «Национального института здравоохранения» призвали уволить сторонники Трампа на предвыборном митинге. Трамп сказал сторонникам «подождать немного после выборов».

Читайте также:Трамп намекнул на увольнение главного инфекциониста США