Вашингтон, , 12:44 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намекнул на увольнение главного инфекциониста Энтони Фаучи. Об этом американский лидер заявил 1 ноября на митинге в Майями.

Во время выступления Трампа люди призвали уволить Фаучи. «Дайте мне подождать немного после выборов. Я ценю этот совет», — сказал глава Белого дома. Он добавил, что Фаучи — хороший человек, но много раз ошибался.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября президент США Дональд Трамп назвал Энтони Фаучи «катастрофой» для страны. Он добавил, что если следовать советам инфекциониста, то в США уже погибли 500 тыс. человек.

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